Аваков: прорив Саакашвілі через кордон був спровокованим і організованим

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляє, що прорив активістів разом із позбавленим українського громадянства екс-головою Одеської ОДА Міхеїлом Саакашвілі через кордон був спровокованим і організованим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Аваков заявив на брифінгу в Києві.

«Я кваліфікую те, що сталося, як навмисну провокацію. Тому що однією з цілей цієї провокації було спровокувати зіткнення між прикордонними і поліцейськими силами, а також громадськими активістами, які прийшли туди», - зазначив глава МВС.

«Саме тому нами були дані відповідні розпорядження не застосовувати ні вогнепальної зброї, ні силові дії. Саме тому ми не стали прибирати залучені сили з пункту «Краковець», де вони розділяли два протиборчі табори активістів, не стали ризикувати, і у відповідь одержали абсолютно спровокований, тепер ми може це сказати, організований прорив і напад на ті невеликі сили поліції і прикордонників, які перебували безпосередньо на пункті пропуску", - відзначив Аваков.

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Як повідомляв УНІАН, 10 вересня Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон у пункті пропуску «Шегині».

Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також депутатів і громадських діячів, які супроводжували його, і буквально «внесли» їх на територію України.

За даними члена колегії МВС Антона Геращенка, Саакашвілі супроводжували народні депутати Юлія Тимошенко, Сергій Власенко, Юрій Дерев'янко, Павло Костенко, Дмитро Добродомов, а також колишній голова СБУ Валентин Наливайченко.

У Держприкордонслужбі заявили, що Саакашвілі незаконно перетнув польсько-український кордон.

Поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Член партії «Рух нових сил» Давид Сакварелідзе заявив, що Саакашвілі прибув до України, щоб захистити свої права в суді.