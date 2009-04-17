Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні ухвалив рішення про початок процедури рекапіталізації семи комерційних банків України і визначив обсяги для входження держави в капітал цих банків.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні після засідання Кабміну на брифінгу заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Зокрема, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, держава претендує на 91,8% акцій банку «Надра», 99% акцій «Укрпромбанку», «Родовід Банку», банку «Київ», 75% + 1 акція «Укргазбанку» і «Імексбанку».

«Також йде дискусія зараз з банком «Фінанси та Кредит», який також відповідає критеріям (для необхідності рекапіталізації – УНІАН). І остаточно це буде вирішено після додаткових переговорів з власниками банків», - додала прем`єр-міністр.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що сьогодні також були визначені критерії для рекапіталізації банків. Перш за все, банки для рекапіталізації мають бути системними (в Україні таких лише 26), має бути згода власників банку для рекапіталізації, контрольний пакет держави має становити не менш як 75% + 1 акція. Крім того, зазначила Ю.ТИМОШЕНКО, в цих банках мають бути введені тимчасові адміністратори від Національного Банку або куратори НБУ.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що цим критеріям сьогодні відповідають 7 банків.

Крім того, повідомила прем`єр-міністр, Кабмін сьогодні затвердив законопроект, ухвалення якого забезпечить проведення процедури рекапіталізації банків.

«Ми схвалили законопроект, який буде внесений у Верховну Раду, яким регулюються всі процедури, але ухвалення цього закону або неприйняття не утримає процесу входження уряду в капітал банків. Просто він (законопроект - УНІАН) покращує процедури, але не стримує. Тому краще, щоб закон був прийнятий у Верховній Раді, але якщо, як завжди, Верховна Рада затягуватиме, то все одно процес рекапіталізації ми будемо проводити», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України і Кабінет міністрів України на нараді 15 квітня визначили перші сім банків для рекапіталізації. За даними Міністерства фінансів України, рекапіталізації підлягають банки «Надра», «Родовід Банк», «Фінанси та кредит», «Укрпромбанк», «Укргазбанк», «Імексбанк». У той же час, в Міністерстві фінансів України не підтвердили, але й не спростували інформацію про те, що сьомим до списку на рекапіталізацію включений банк "Київ".