Ющенко передасть Благодатний вогонь представникам церков

Благодатний вогонь з Єрусалиму буде доставлено до Києва завтра близько 19.00.

Про це повідомили УНІАН у прес-служба предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату.

Сьогодні, за даними прес-служби, офіційна делегація УПЦ, яку благословив Митрополит Київський і всієї України Володимир, прибула на спеціальному авіарейсі на Святу Землю за Благодатним вогнем.

Зустріч Благодатного вогню відбудеться у Києво-Печерській Лаврі.

Як повідомляв УНІАН, планується, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО о 21.00 у Софійському соборі передасть Благодатний вогонь представникам церков та делегаціям областей України.