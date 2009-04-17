Ющенко передасть Благодатний вогонь представникам церков
21:11, 17 квітня 2009Політика
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Якщо, звісно, Вогонь зійде
Благодатний вогонь з Єрусалиму буде доставлено до Києва завтра близько 19.00.
Про це повідомили УНІАН у прес-служба предстоятеля Української православної церкви Московського патріархату.
Сьогодні, за даними прес-служби, офіційна делегація УПЦ, яку благословив Митрополит Київський і всієї України Володимир, прибула на спеціальному авіарейсі на Святу Землю за Благодатним вогнем.
Зустріч Благодатного вогню відбудеться у Києво-Печерській Лаврі.
Як повідомляв УНІАН, планується, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО о 21.00 у Софійському соборі передасть Благодатний вогонь представникам церков та делегаціям областей України.
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