У Прилуках на 9 травня вивісять червоні прапори

Райрада міста Прилуки (Чернігівська обл.) прийняла рішення, згідно з яким під час святкування Дня перемоги в Прилуках на будинках офіційних установ будуть вивішені червоні прапори.

У відповідь Чернігівська обласна організація ВО "Свобода" звернулася до правоохоронних органів з вимогою дати оцінку діям Прилуцької райради.

У Свободі вважають, що таким чином Прилуцька районна рада порушила закон про державні свята України.

"Чернігівський обласний осередок ВО "Свобода" наголошує: українці в Другій світовій війні боролися проти загарбників не за комуністичну ідеологію, а за рідну землю. Водночас, саме під червоними прапорами війська НКВС знищували мільйони українців голодоморами, репресіями, вивозили в ГУЛАГи, тримали в "колгоспному рабстві", - заявили в Свободі.

Як повідомлялося, прапори Радянського союзу 9 травня в день Перемоги і 14 жовтня (день звільнення Запоріжжя) має намір вивісити Запорізька міська рада.

Корреспондент.net