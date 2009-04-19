Уряд забере в держвласність проблемні приватні шахти

Уряд готовий почати процес повернення у державну власність тих приватних підприємств вугільної галузі, які в умовах світової фінансової кризи не можуть ефективно працювати.

Про це на прес-конференції заявив заступник міністра вугільної промисловості Анатолій КОРЗУН, повідомляє Урядовий портал.

Він нагадав, що подібну процедуру уряд уже розпочав із комерційними банками, вирішивши викупити певні частки сімох банків за домовленістю із їхніми власниками.

„Ми не боїмося прийняти ці підприємства (шахти недержавної форми власності) в державну власність. Якщо власники виявлять таке бажання, ми шляхом відповідних взаємовигідних переговорів на певних умовах готові знову взяти їх під своє крило і врегулювати там виробничу та іншу діяльність, як на інших державних підприємствах”, - повідомив А.КОРЗУН.

Заступник міністра зазначив, що завдяки роботі уряду шахтарі, які працюють на державних підприємствах, вчасно отримують зарплату.

У свою чергу генеральний директор ДП „Вугілля України” Олег ПОГОДІН додав, що продукція шахт державної форми власності повністю викуповується підприємствами енергетики та державою у спеціально створений вугільний резерв.