Тимошенко сходила до церкви разом з Ющенком

Президент України Віктор Ющенко разом з дружиною пані Катериною Ющенко та дітьми відвідав Великоднє богослужіння у соборі Василя Великого (Українська греко-католицька церква) у Києві, повідомляє прес-служба Президента.

Разом із головою держави на богослужінні були присутні прем`єр-міністр України Ю.Тимошенко, представники Секретаріату Президента, народні депутати, урядовці, громадські діячі.

Нагадаємо, що 13 квітня прес-секретар Президента Ірина Ванникова передала Віктору Януковичу та Юлії Тимошенко запрошення відвідати великодні служби у храмах разом з Віктором Ющенком.

І.Ванникова повідомила, що у Великодню ніч, на думку глави держави, український політикум має продемонструвати здатність до об’єднання та очищення.

Лідер ПР Віктор Янукович проігнорував запрошення Президента, і обмежився персональною «програмою», відстоявши богослужіння у Києво-Печерській Лаврі в той час, як Ющенко і Тимошенко відвідували служби в трьох соборах (Володимирському, Святого Василя Великого і церкви Святого Апостола Андрія Первозванного). Головного опозиціонера країни супроводжував почт з регіоналів.