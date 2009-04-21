У Донецькій області незаконно відшкодували ПДВ на 44,5 мільйони

У Донецькій області за перші три місяці 2009 року міліція виявила та задокументувала злочинні схеми незаконного відшкодування ПДВ у сумі 44,5 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області з посиланням на начальника управління Миколу КУП’ЯНСЬКОГО.

За його словами, за цей період правоохоронці запобігли відшкодуванню з бюджету 12,5 млн. грн.

М.КУП’ЯНСЬКИЙ зазначив, що підприємства, які незаконно вимагали відшкодувати ПДВ, не належать до великих промислових підприємств і є невеликими «комерційними структурами, які мають, як завжди, тривіальні назви». «Такі підприємства відпрацювали одну схему, отримали незаконно ПДВ і зникли», - сказав начальник облУВС, додавши, що «загалом у такому ланцюжку використовують 4-5 підприємств».

Зараз за матеріалами розслідування цих справ притягується до відповідальності 61 посадовець.

Крім того, у першому кварталі поточного року міліція виявила в області 179 злочинів у бюджетній сфері, загальна сума викрадених і використаних не за цільовим призначенням бюджетних коштів становила 5,19 млн. грн.

Загалом з цієї суми було відшкодовано державі 2,88 млн. грн.

Крім того, за словах правоохоронців, у сфері службової діяльності за перші три місяці року в регіоні було виявлено 335 злочинів.

Міліція вживала заходів з протидії хабарництву та корупції: виявлено 88 фактів хабарництва і 90 - кримінальної корупції. Задокументовано 33 факти хабарництва з сумою хабара понад 10 тис. грн., 14 фактів - понад 30 тис. грн.