Ющенко просить Тимошенко провести «роботу над помилками»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО просить прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО ретельно переглянути і доопрацювати рішення уряду, що приймалися з метою забезпечення одержання чергового траншу позики МВФ, та зберегти дію лише тих, які пов`язані з цим питанням.

Про це йдеться у листі глави держави до прем`єра, повідомляє прес-служба Президента.

В.ЮЩЕНКО підкреслює, що схвально сприйняв інформацію про прийняття урядом ряду рішень, необхідних для одержання чергового траншу позики Міжнародного валютного фонду.

Однак, за словами глави держави, у прийнятому Кабінетом міністрів України 14 квітня 2009 року пакеті постанов є низка актів, які зовсім не стосуються питань, що потребують урегулювання в рамках співпраці з цією організацією та, водночас, мають ряд суттєвих недоліків.

Так, Президент звертає увагу, що, зокрема, прийнято п`ять постанов уряду, якими запроваджуються додаткові платні послуги, що можуть надаватися бюджетними установами та зачіпають такі чутливі сфери суспільної діяльності, як ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, пожежна охорона, робота правоохоронних органів, а також соціально-культурне обслуговування населення.

Також, підкреслив В.ЮЩЕНКО, не має ніякого відношення до рекомендацій МВФ намагання через механізм благодійних внесків забезпечити виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ, закладів освіти, охорони здоров`я, культури, науки, спорту та фізичного виховання.

В.ЮЩЕНКО переконаний, що прийняття Кабінетом міністрів України рішень, які безпосередньо не стосуються пропозицій Міжнародного валютного фонду, а лише впроваджують незрозумілі схеми фінансового забезпечення сектору державного управління, матиме драматичні наслідки як для суспільного, так і економічного життя країни.

Також, констатує глава держави, неоднозначний ефект може мати рішення про випуски казначейських зобов`язань у прийнятій урядом редакції. З одного боку, воно спрямоване на зменшення розбалансованості бюджету шляхом залучення коштів населення, з іншого – через анонімність механізму продажу казначейських зобов`язань може спрацювати як інструмент відмивання брудних грошей та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.