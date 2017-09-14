Сакварелідзе вручили підозру у незаконному перетині кордону під час обіду у ресторані

Правоохоронці вручили повідомлення про підозру колишньому заступнику генерального прокурора Давиду Сакварелідзе. Про це він розповів у відеотрансляції на своїй сторінці у Facebook.

Вручення підозри відбувалося в одному з львівських ресторанів під час обіду.

Зокрема, Сакварелідзе підозрюють у порушенні ч.2 ст.332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня позбавленому українського громадянства екс-президенту Грузії, екс-голові Одеської облдержадміністрації Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон у пункті пропуску "Шегині".

Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також депутатів і громадських діячів, які супроводжували його, і буквально "внесли" їх на територію України.

Адмінсправу про вчинення адміністративного правопорушення щодо незаконного перетину кордону 18 вересня розглядатиме Мостиський райсуд Львівської області.

Для проведення слідчих дій у зв’язку з подіями за участю Саакашвілі на пункті пропуску "Шегині" МВС викликає п’ятьох народних депутатів: Юлію Тимошенко, Сергія Власенка, Юрія Дерев'янка, Павла Костенка та Дмитра Добродомова.