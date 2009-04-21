Держава виставляє на біржу чверть акцій Полтаваобленерго

Стартова ціна 25%-ного держпакета ВАТ "Полтаваобленерго", який буде виставлено завтра, 22 квітня, на Українській міжбанківській валютній біржі (УМВБ) становитиме 307,7 млн. грн. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Фонду державного майна України .

Як зазначили у Фонді, розрахунок стартової ціни здійснювався на основі котирувань акцій "Полтаваобленерго" в ПФТС.

Як повідомляв УНІАН, наказом від 27 лютого №310 ФДМУ поновив продаж 25%+1 акція ВАТ "Полтаваобленерго" і ще блокуючих пакетів п`яти обленерго. Номінальна вартість 25%-го пакету акцій "Полтаваобленерго" становить 13,8 млн. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ «Полтаваобленерго» посідає монопольне становище на ринку енергопостачання Полтавської області.

За даними Агентства розвитку інфраструктури фондового ринку, 19% акцій "Полтаваобленерго" належать кіпрській Larva Іnvestments Lіmіted, 20,99% - кіпрській Bіkontіa Enterprіses Lіmіted, 15,4% - кіпрській Lex Perfecta Lіmіted, 10,26% - кіпрській Margaroza Commercіal Lіmіted.

25% акцій "Полтаваобленерго" належать державі та управляються Національною акціонерною компанією "Енергетична компанія України".