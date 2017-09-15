Кучма не вірить у повернення Криму в 2018 році

Президент України (1994-2005) і представник України в трьохсторонній контактній групі у Мінську Леонід Кучма сумнівається, що деокупація Криму буде можлива вже в наступному році.

Так він прокоментував слова президента Петра Порошенка під час виступу на зустрічі Ялтинської європейської стратегії в Києві, передає "112 Україна".

"Це хороший заклик, але реальність зовсім інша, протилежна. Але потрібно щоб в українців була віра, що колись Крим повернеться, я підкреслюю, колись. Для цього ми повинні показати, що ми гідна країна", - вважає Кучма.

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Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко під час виступу на цій конференції заявив про неприпустимість «замороження» питання деокупації Криму.

«Про Крим нам постійно підказують – відкласти, заморозити, а то й просто забути. Так можуть радити лише недалекоглядні політики, які забувають, що нинішня битва за світовий порядок розпочалася з окупації Криму», - сказав президент.