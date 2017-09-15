Миротворці на Донбасі підвищать задіяність Росії у внутрішніх справах України – екс-посол США в ООН

Колишній посол США в Організації Об'єднаних Націй (2005-2006 роки) Джон Болтон вважає, що миротворчі сили ООН на Донбасі не допоможуть відновити суверенітет України над регіоном.

Про це він сказав у коментарі телеканалу "112 Україна".

"Я не думаю, що мають бути миротворці в Україні. Я думаю, що це помилка з точки зору України", - заявив Болтон.

За його словами, в першу чергу "це означає, що ви підвищуєте задіяність Росії у внутрішніх справах України". "І Росія є постійним членом Ради безпеки, і після розпаду Радянського Союзу Росія набула ще більшої міжнародної сили. І зараз основний диспут іде про те, щоби не заморозити цей конфлікт", - сказав Болтон.

"Якщо ви хочете відновити суверенітет над Донбасом, то останнє, що Україна має робити - це допускати сюди миротворців", - наголосив Болтон.

При цьому він сказав, що Україна має зробити все можливе, аби зменшити тиск Росії. "Але я думаю, те, що вона зараз робить - цього недостатньо, і треба зробити набагато більше, докласти набагато більше зусиль", - зауважив Болтон.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що має намір у вересні представити на Генасамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі.

5 вересня президент РФ Володимир Путін сказав, що згоден на розміщення миротворців ООН лише на лінії розмежування в Донбасі для гарантування безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. При цьому він підкреслив, що це питання не може бути вирішене без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі.

Після цього Росія направила керівництву ООН проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

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7 вересня Порошенко заявив, що миротворці ООН мають бути розміщені на всій тимчасово окупованій території, включаючи неконтрольовану ділянку кордону з РФ.

Українська делегація у штаб-квартирі ООН також передала на розгляд партнерам з Ради безпеки свій проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

12 вересня Росія підготувала проект резолюції Ради безпеки ООН, в якому запропонувала створити озброєну місію ООН у Донбасі терміном на шість місяців.

13 вересня перший заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що письмова ініціатива щодо розгортання миротворчої місії на Донбасі від України буде подана тоді, коли буде узгоджено текст з країнами-партнерами, і додав, що ініціативи України «на папері» ще не існує. За його словами, зараз Україна вирішує з партнерами, яким чином ця ініціатива має бути сформульована, «на відміну від Росії, яка скинула фактично сирий документ».