Що сказав Порошенко українцям під час виступу в Раді: коротко про головне (відео)

Сьогодні, 7 вересня, президент України Петро Порошенко виступив перед народними депутатами у Верховній Раді із щорічним посланням про внутрішнє і зовнішнє становище держави.

УНІАН підготував огляд основних тез виступу глави української держави.

Про війну на Донбасі

За словами глави української держави, у 2014 році лише пряма інтервенція російських військ з використанням сучасної техніки та озброєнь зупинила процес звільнення Донбасу. Президент нагадав, що влітку 2014 року більшу частину Донбасу вдалося повернути під суверенітет України, а також анонсував найближчим часом оприлюднення і винесення на обговорення закону про реінтеграцію Донбасу.

Коментуючи розміщення миротворчої місії ООН на Донбасі Петро Порошенко зазначив, що це стало б реальним проривом у процесі мирного врегулювання та потужним фактором деескалації. За його словами, майбутня Місія ООН повинна бути розміщена на всій тимчасово окупованій території, включаючи неконтрольовану ділянку українсько-російського державного кордону. Але, домовитися стосовно параметрів миротворчої Місії буде надзвичайно складно, додав Порошенко.

Разом із тим, Росія продовжує здійснювати провокації, перешкоджати ефективній діяльності спостерігачів моніторингової місії ОБСЄ, постачати зброю на українську територію і найманців.

Про Крим та Росію

Україна не може вибити Росію із Криму силою, але може створити умови, коли Крим стане для Росії непідйомним тягарем, вважає глава держави. Для цього Україна використовує інструменти міжнародного права, санкції, міжнародні суди, різні міжнародні платформи, моніторингові механізми тощо. Хоч цей процес буде довготривалим, але дієвим.

Також глава держави переконаний, що головною загрозою з боку Росії все ж залишається військова. "Нема поки що жодних ознак, аби Москва готова була відступити з Донбасу чи піти з Криму. А от доказів її підготовки до наступальної війни континентального масштабу дедалі більше", - заявив президент.

Разом із тим, Україна добиватиметься продовження, поглиблення та посилення санкцій країн Заходу проти РФ. Створення міжнародної коаліції на підтримку України в боротьбі проти російської агресії, утримання її в активному стані – повсякденна робота всієї української дипломатії.

Згадав президент і про блокування російських сайтів в Україні. Він заявляє, що російські мережі залишаються інструментами спецоперацій спецслужб РФ у неоголошеній війні проти України. Саме тому, Україна продовжить вживати заходів щодо скорочення присутності і популярності в мережі Інтернет російських соціальних мереж.

Про боротьбу з корупцією

Не оминув Порошенко у своєму виступі і тему боротьби з корупцією, назвавши це питання "хворим і складним". Він запевнив, що не буде "адвокатом" жодного члена власної команди у разі пред’явлення правоохоронцями обґрунтованих претензій. Водночас, необхідно продемонструвати рішучі подальші дії. "Ніхто нікому ніколи не може гарантувати "політичний дах" чи "прикриття"", - наголосив глава держави.

Необхідно дати «друге дихання» боротьбі з корупцією в Україні. За словами президента, недовіра суспільства до державних інститутів і політиків, переростає в глибокі зневіру, апатію і депресію. «Щоб усунути цю небезпеку, ми повинні негайно, швидко, дати друге дихання і боротьбі з корупцією, й економічним перетворенням…», - сказав він.

У контексті боротьби з корупцією президент заявляє, що невідкладним є питання створення спеціального антикорупційного судового органу. За словами глави держави, цей орган має бути залежним лише від закону, але вільним від будь-яких сторонніх впливів.

Про політику і недоторканність

Під час майже 1,5 годинного виступу Порошенко заявив, що Україна вибралася із глибокої, смертельно небезпечної прірви, але варто зробити один лише хибний крок - і країна знову піде вниз.

Не обминув президент і теми скасування депутатської недотокранності. Зокрема, він закликав Верховну Раду України скасувати депутатську недоторканність із введенням рішення в дію з 1 січня 2020 року. За його словами, ця дата допоможе депутатам нинішньої каденції нарешті виконати багаторічну обіцянку і не боятися, що це якимось чином спрямований проти них.

Про вибори

Порошенко наголошує, що ніколи не погодиться з пропозиціями відібрати у громадян право обирати президента і передати ці повноваження парламенту. Він нагадав, що "незважаючи на російську агресію, ми не пішли на обмеження демократичних прав і свобод, не запровадили воєнного стану тоді, коли для цього були всі підстави".

В контексті виборів він також зазначив, що електоральна ніша комуністів пустувала не довго і її зайняли кілька партій, які нещодавно були учасниками проєвропейської коаліції. При цьому, "декомунізація не знищила попиту на комуністичну ідеологію класової ненависті".

Про реформи

За словами глави держави, раніше різні органи влади "займалися лише взаємним поборюванням і не спромоглися провести жодної, ані однісінької принципової реформи".

Необхідно завершити розпочаті реформи, бо в іншому випадку Україну чекає втрата державності. Але Україна має рухатися за оптимістичним сценарієм: "успішна європейська Україна успішних українців".

На думку Порошенка, у України залишився лише рік для того, щоб активно попрацювати над реформами. Потім цьому будуть заважати президентська та парламентська виборчі кампанії.

Про земельну реформу

Порошенко закликав Верховну Раду ухвалити необхідні закони, які знімуть у суспільстві фобії щодо земельної реформи, врахують всі застереження і створять необхідні запобіжники для старту в майбутньому земельної реформи. При цьому він зазначив, що нині громадську думку щодо земельної реформи сформовано під впливом популістів.

Відкритий земельний ринок - це один із способів швидко залучити в Україну великі інвестиції, однак парламент має сам визначити дату старту цієї реформи.

Про економіку

Виступаючи перед депутатами Порошенко повідомив, що зростання економіки України в 2017 році може становити 1,8% і прискориться до 2020 року до 4%.

За його словами, економіка України показує зростання вже шість кварталів поспіль, при тому, що основна частина промислового потенціалу України, який був розташований на Донбасі, окупована, виключена з економічного обороту.

Газ

Епоха «газового» шантажу України, який щодо нашої країни використовувала Росія і її компанія-монополіст «Газпром», залишилася в минулому, наголошує Порошенко.

Україна змогла добитися перемоги у спорах з Росією в Стокгольмському арбітражі й очікує позитивного результату за контрактом на транзит газу, який закінчується наприкінці 2019 року.

Енергетика

Порошенко нагадав, що Україна для роботи своїх теплоелектростанцій законтрактувала у американських вугільних компаній понад 700 тисяч тонн дефіцитного вугілля антрацитної групи, який замінить поставки цього виду палива з Росії. Перша партія американського антрациту очікується вже днями.

Гроші

Кожна копійка отриманого фінансування від Міжнародного валютного фонду зберігається в золотовалютних резервах Національного банку України, які на сьогодні перевищують 18 млрд дол. Порошенко наголосив, що за 2 роки резерви поповнилися більш ніж на 13 млрд дол., а курс гривні, після падіння в 2014-2015 роках, тримається незмінним практично 2 роки.

Окрім цього глава держави повідомив, що Україна практично завершила болюче й масштабне очищення банківської системи від нездорових банків.

Одним із факторів макроекономічної стабілізації є поступова відміна Національним банком обмежень на валютному ринку і розробка нової концепції НБУ щодо валютного регулювання за принципом "дозволено все, що не заборонено", що відповідає європейській практиці.

Єдиний податок

Глава держави закликав Верховну Раду при затвердженні державного бюджету України на 2018 рік не скасовувати спрощену систему оподаткування малих підприємців.

Він підкреслив, що необхідно зламати традицію, коли доля малого бізнесу в новому році стає відомою за кілька годин до святкового привітання президента.

Дороги

Цього року планується відремонтувати 3300 км доріг по всій Україні. При цьому Порошенко закликав правоохоронні органи посилити контроль за використанням коштів, які спрямовуються на дорожнє будівництво.

Про безвіз і Асоціацію

Петро Порошенко заявив, що Угода про асоціацію і безвізовий режим із ЄС свідчать про зміну геополітичних та цивілізаційних координат України.

«Завдяки тому, що Євросоюз ще позаминулого року погодився на тимчасове її застосування, ми вже можемо тішитися такими попередніми її підсумками, як зростання нашого експорту до Євросоюзу», - заявив глава держави.

Запровадження безвізу президент назвав головним підсумком трирічної спільної реформаторської роботи всіх гілок влади і суспільства.

При цьому, глава української держави застеріг Верховну Раду України від спроби змінити закони, ухвалені для отримання безвізового режиму з Євросоюзом.

Про навчання "Захід-2017"

Коментуючи масштабні військові навчання на території Білорусі «Захід–2017» президент Петро Порошенко наголосив, що Україна посилила контроль на всіх ділянках державного кордону. Також він зазначив, що "доречніше їх було би іменувати ці навчання "Антизахід".

Про українську мову

Гарантії повноправної присутності української мови у сфері послуг має надати законопроект, який наразі готується. "Дбаючи про українську, яку «імперія» століттями намагалася знищити, ми як європейська держава залишаємо широкий простір для культурного та інформаційного продукту кримськотатарською, російською та іншими мовами. А у сферу приватного мовного спілкування держава взагалі не має втручатися і втручатися ніколи не буде", - підкреслив Порошенко.