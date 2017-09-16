Гройсман вважає, що питання щодо громадянства Саакашвілі стоїть виключно в юридичній площині

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає, що питання щодо громадянства екс-президента Грузії, колишнього голови Одеської ОДА Михеїла Саакашвілі перебуває виключно в юридичній площині.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Гройсман сказав під час виступу на 14-й щорічній міжнародній конференції «Ялтинська європейська стратегія» (YES) сьогодні в Києві.

“Я вважаю, що питання громадянства сьогодні стоїть виключно в юридичній площині. І, на мій погляд, в будь-якій демократичній країні потрібно пройти юридичний шлях для того, щоб визначити правовий статус”, - сказав глава уряду.

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“Нікому недозволено, в тому числі й мені, влаштовувати хаос на державному кордоні суверенної держави. Тим більше, піднімати руку на наших українських прикордонників”, - підкреслив Гройсман.

Також він наголосив, що Україна дотримується міжнародного законодавства у сфері міграції.

“У нас є абсолютно виважена політика щодо мігрантів, і ми діємо в рамках тих конвенцій, світового законодавства, яке передбачає захист прав мігрантів в Україні. Але ми не будемо робити нічого спеціального, присвяченого одній особі”, - сказав Гройсман.

Водночас він наголосив, що причиною дестабілізації ситуації в країні є популізм.

“Ми маємо залишити це позаду”, - підкреслив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Саакашвілі.

За даними члена колегії МВС Антона Геращенка, Саакашвілі позбавили громадянства, оскільки він надав недостовірні дані, зокрема, про його судимості в Грузії.

Саакашвілі, у свою чергу, заявив, що у нього лише одне громадянство - українське.

5 вересня заступник міністра юстиції України Сергій Петухов повідомив, що Грузія звернулася до України із запитом про розшук, взяття під варту й екстрадицію Саакашвілі. Він уточнив, що, за даними Головної прокуратури Грузії, Саакашвілі є обвинувачуваним у чотирьох кримінальних справах. Суд у Грузії обрав Саакашвілі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, його оголошено в розшук.

10 вересня Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон в пункті пропуску «Шегині». Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також супроводжували його, депутатів і громадських діячів, і буквально «внесли» їх на територію України.

Член партії «Рух нових сил» Давид Сакварелідзе заявив, що Саакашвілі прибув до України, аби захистити свої права в суді.

12 вересня прикордонники вручили Саакашвілі протокол про вчинення адміністративного правопорушення - незаконний перетин кордону. Відповідну адмінсправу 18 вересня розглядатиме Мостиський райсуд Львівської області.

Також поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками вчинення групового порушення громадського порядку (ст. 293 Кримінального кодексу України), незаконного переправлення осіб через держкордон (ч.2 ст. 332 ККУ), опору правоохоронцю (ч.2 ст.342 ККУ). Трьом особам повідомлено про підозру, у тому числі Сакварелідзе.