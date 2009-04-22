Тимошенко побачила, що Україна видужує від кризи

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє про стабільність і системність заходів для скорочення заборгованості із виплати зарплати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на засіданні Кабінету міністрів.

«Ми відзначаємо системне стабільне скорочення заборгованості із заробітної плати. Достатньо хороша динаміка спостерігається по всіх державних економічно активних підприємствах», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, рівень заборгованості із виплати зарплати в державному секторі скоротився з початку квітня на 32,5%, а на підприємствах приватної форми власності – на 26,5%. Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що така динаміка скорочення заборгованості стала результатом ефективних і спільних заходів уряду і Генеральної прокуратури України.

«Це є свідоцтвом того, що ми крок за кроком, дуже важко, в дуже складних умовах «видужуємо» від впливу світової фінансової кризи. Це ми спостерігаємо по багатьох параметрах, але у той же час, я повинна це говорити з дуже помірним оптимізмом, оскільки світова криза продовжується, вона продовжує поглинати все нові і нові країни, і тому те, що ми зараз бачимо поліпшення ситуації, говорить про те, що антикризові заходи уряду дають свої результати», - вважає Ю.ТИМОШЕНКО.

У той же час, міністр праці і соціальної політики Людмила ДЕНІСОВА, спілкуючись сьогодні з журналістами перед засіданням уряду, повідомила, що заборгованість із виплати зарплати в державному секторі у квітні скоротилася на 144 млн. грн. - до 268 млн. грн.

Л.ДЕНІСОВА також повідомила, що уряд на засіданні 29 квітня підіб’є підсумки виконання доручень Ю.ТИМОШЕНКО щодо скорочення і ліквідації заборгованості з виплати зарплати у державному секторі. «Дата підбиття підсумків перенесена на 29 квітня, оскільки дані Держкомстату будуть у нас тільки 27 квітня. Ми повинні користуватися офіційними, а не оперативними даними про рівень заборгованості», - сказала міністр праці.