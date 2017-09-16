Великобританія підтримує євроінтеграційні прагнення України - міністр у справах Європи

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії підтримує євроінтеграційні прагнення України, незважаючи на свій вихід з Європейського Союзу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр у справах Європи та Америки сер Алан Данкан заявив під час виступу на 14-й щорічній міжнародній конференції «Ялтинська європейська стратегія» (YES) сьогодні в Києві.

"Ми прагнемо залишити ЄС, однак підтримуємо ваші амбіції приєднатися", - сказав Данкан.

При цьому він нагадав, що громадяни Британії висловилися на референдумі за вихід королівства з ЄС.

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"Ми у Британії все одно хочемо, щоб ЄС був успішним як у внутрішній, так і у зовнішній політиці", - зазначив Данкан.

Окремо міністр у справах Європи наголосив, що Британія постійно підтримує Україну на міжнародній арені.

Він нагадав, що Британія підтримує український уряд у процесі реалізації реформ.

"Ми твердо налаштовані підтримувати Україну, яка поставила перед собою завдання трансформації країни у сучасну, прозору, процвітаючу, європейську державу. І таку державу, яка також буде стійкою перед зовнішніми загрозами", - наголосив Данкан.