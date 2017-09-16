У Великій Британії вважають, що пропозиція РФ щодо миротворців може заморозити конфлікт на Донбасі

У Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії вважають, що пропозиція Російської Федерації щодо розміщення миротворців ООН на Донбасі може заморозити конфлікт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр у справах Європи та Америки сер Алан Данкан заявив під час виступу на 14-й щорічній міжнародній конференції «Ялтинська європейська стратегія» (YES) сьогодні в Києві.

"Я думаю, що росіяни, по суті, намагаються йти неправильним шляхом в Україні щодо розміщення (миротворців) ООН. І дуже важливо не піддатися на будь-що, що, очевидно, є обманом", - заявив Данкан.

"Загроза будь-якого російського плану щодо використання ООН не полягає у тому, що вони намагатимуться перевстановити міжнародний порядок, заснований на правилах, а в тому, що вони заморозять усі ті злочинні дії, які вони вчинили", - сказав Данкан.

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"Тому ми повинні бути дуже обережними, щоб пересвідчитися, що нас в ООН не вводять в оману, роблячи таким чином, що проблема заморожується", - наголосив Данкан.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що має намір у вересні представити на Генасамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі.

5 вересня Путін сказав, що згоден на розміщення миротворців ООН тільки на лінії розмежування в Донбасі для забезпечення безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. При цьому він зазначив, що це питання не може бути вирішене без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі.

Після цього Росія направила керівництву ООН проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

Своєю чергою 7 вересня Порошенко наголосив, що миротворці ООН мають бути розміщені на всій тимчасово окупованій території, включаючи неконтрольовану ділянку кордону з РФ.

8 вересня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров уточнив слова Путіна про миротворців на лінії зіткнення на Донбасі.

«Це не сили ООН, це саме місія зі сприяння охороні спостерігачів ОБСЄ. Вона перебуває в повній відповідності з логікою Мінських домовленостей», - сказав Лавров.

Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко заявив, що Україна наполягає на виведенні усіх російських військ з Донбасу до розміщення миротворчої місії ООН на усій території окупованого регіону.