Клімкін: миротворча місія ООН має сприяти роззброєнню бойовиків та підготовці до проведення виборів на Донбасі

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголошує, що майбутня миротворча місія Організації Об'єднаних Націй на тимчасово окупованих територіях Донбасу має сприяти роззброєнню бойовиків та підготовці перехідного періоду до проведення виборів у регіоні.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, яке транслювалося на одному з телеканалів.

"Має бути повне виведення (російських військ - УНІАН), і результатом роботи місії має бути початок перехідного періоду. Перехідного періоду якого? Готуватися до виборів, реальних. І вибори мають готуватися нами, Україною, звичайно, за підтримки світового співтовариства, а не маніпулятивно Росією", - сказав Клімкін.

Він вважає, що шанси на розміщення миротворців на сході України існують.

"Сама логіка повернення миру на Донбас, і повернення нормального життя полягає в тому, що Росія має вийти з Донбасу. Причому і регулярні війська, і найманці, і уся та зброя, яка там є. І, звичайно, майбутня місія має роззброїти тих, хто хоче роззброюватися, і тих, хто не хоче роззброюватися", - наголосив Клімкін.

"І тому, ми кажемо, що, по-перше, не може бути аж ніякої мови про те, що легітимізується російський протекторат на Донбасі, і це все буде обговорюватися з тими, хто зараз знаходиться на Донбасі за підтримки Росії", - заявив Клімкін.

Міністр нагадав, що мандатом має бути передбачено розміщення майбутньої миротворчої місії на всій території Донбасу, включаючи українсько-російський кордон.

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Як повідомляв УНІАН, 22 серпня президент України Петро Порошенко заявив, що має намір у вересні представити на Генасамблеї ООН ідею про розгортання миротворчої місії на Донбасі.

5 вересня Путін заявив, що згоден на розміщення миротворців ООН тільки на лінії розмежування в Донбасі для гарантування безпеки спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. При цьому він зазначив, що це питання не може бути вирішене без прямого контакту з представниками проросійських бойовиків на Донбасі.

Після цього Росія направила керівництву ООН проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

Своєю чергою 7 вересня Порошенко наголосив, що миротворці ООН мають бути розміщені на всій тимчасово окупованій території, включаючи неконтрольовану ділянку кордону з РФ.

8 вересня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров уточнив слова Путіна про миротворців на лінії зіткнення на Донбасі.

«Це не сили ООН, це саме місія зі сприяння охороні спостерігачів ОБСЄ. Вона перебуває в повній відповідності з логікою Мінських домовленостей», - сказав Лавров.