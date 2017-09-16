Волкер: на Донбасі триває гаряча війна і ситуація буде погіршуватися

Спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер заявляє, що на Донбасі триває гаряча війна і ситуація буде погіршуватись.

Читайте такожРосійська агресія не досягла своїх цілей в Україні, а дала зворотній ефект – Волкер Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу на 14-й щорічній міжнародній конференції «Ялтинська європейська стратегія» (YES) сьогодні в Києві.

«Росія очікувала, що час буде на її боці, що можна створити такий заморожений конфлікт як в Абхазії, Осетії чи Придністров’ї та таким чином вирішити питання. Реальність полягає в тому, що час не грає на боці Росії. Ситуація на Донбасі і ситуація в цілому стратегічно не є сприятливою для Росії, вона не є сприятливою для України, для людей Донбасу, і насправді вона буде погіршуватися, і ситуація в 2017 році гірша, ніж в попередньому. Це не заморожений конфлікт, це гаряча війна», - заявив Волкер.

«10 тисяч вбитих, мільйони переселенців, ми бачимо українських вояків, які помирають кожні три-чотири дні. Це значний рівень конфліктності, і краще ситуація не стане, вона не стане з точки зору зрозумілості для світу», -додав він.