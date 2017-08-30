Російське вторгнення створило більш націоналістичну, об'єднану та прозахідну Україну – Волкер

Спеціальний представник Держдепартаменту США щодо України Курт Волкер вважає, що російська інтервенція в Україні призвела до об’єднання українського суспільства.

Про це він заявив в інтерв’ю DW.com.

На його думку, вводячи війська, Росія сподівалась, що буде в змозі тримати Україну в своїй орбіті як частину російської сфери впливу та ідентичності.

«Але в реальності їхнє вторгнення та окупація створили більш націоналістичну, більш об'єднану і більш прозахідну Україну. Це насправді не дуже пішло на користь російським інтересам. Фактично, це, мабуть, їм зашкодило», – зазначив Волкер.

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Він вважає можливим те, що Росія погіршить ситуацію і що «це може перетворитись на ще один заморожений конфлікт».

«Я не думаю, що хтось цього бажає. На мою думку, ми маємо працювати над тим, щоб запобігти цьому і вирішити цей конфлікт, щоб Україна повернула свою територію та щоб гарантувалася безпека усіх громадян України», – додав Волкер.