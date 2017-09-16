Луценко заявляє про завершення розслідування майже всіх справ щодо оточення Януковича

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявляє про завершення розслідування майже всіх справ щодо оточення екс-президента України Віктора Януковича.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час виступу на 14-й щорічній міжнародній конференції «Ялтинська європейська стратегія» (YES) сьогодні в Києві.

Читайте такожЛуценко розповів, коли справи Януковича і екс-голів МВС і СБУ за наказ стріляти в активістів Майдану передадуть в суд«Ми сьогодні перебуваємо в країні, де в суді судять екс-президента Януковича за державну зраду, і це сигнал не для Януковича та його команди, це сигнал для всіх президентів і для всіх високопосадовців, які будуть сьогодні і завтра. Я впевнений, що це головне досягнення», - додав він.

«Друге - ми фактично закінчили майже всі, крім окремих випадків, справи щодо оточення Януковича. Слідство завершено, наступає фаза судових процесів», - зауважив Луценко.