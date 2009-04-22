Ющенко вимагає від СБУ і МВС розслідувати вбивство Максима Чайки
Президент висловив співчуття родині
|Ірина Ванникова
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила прес-секретар Президента України Ірина ВАННИКОВА.
Зокрема, за її словами, В.ЮЩЕНКО звернувся до МВС та СБУ з вимогою ретельно розслідувати резонансне вбивство М.Чайки, скоєне минулого тижня в Одесі.
І.ВАННИКОВА підкреслила, що Президент вимагає від правоохоронних органів ретельно перевірити версію вбивства з політичних мотивів. Глава держави також вимагає від силовиків надати звіт про розслідування аналогічних інцидентів, скоєних в Одесі протягом 2008 року.
Крім того, І.ВАННИКОВА зазначила, що СБУ має перевірити інформацію про координацію діяльності організації «Антифа» з боку іноземних організацій антиукраїнського спрямування.
«Президент висловив глибоке співчуття родині та близьким Максима Чайки і пообіцяв зробити все, щоб винні у цьому злочині не уникли покарання», - сказала І.ВАННИКОВА.
Як повідомляв УНІАН, Студент Одеського Національного університету імені І.Мечникова, активіст українського патріотичного молодіжного руху «Січ» М.Чайка (1988 р.н.) загинув 17 квітня внаслідок нападу, за даними обласного об`єднання «Просвіта», групи проросійських екстремістів. Убивство сталося на розі Олександрівського проспекту та вулиці Троїцької. Тоді ж ножові поранення також отримав друг загиблого Андрій ДЗЕБАН, який наразі перебуває в лікарні.
Як заявила громадська організація «Вільна Одеса», «вбивство сталося під час сутички між молодими українськими патріотами із «Січі» та учасниками так званого руху «Антифа», яким протегує екс-депутат міськради, лідер партії «Родина» Ігор МАРКОВ».
У партії "Родина" назвали спроби пов`язати з нею вбивство в Одесі активіста організації «Січ» "відвертою брехнею".
У свою чергу, в прес-службі руху «Антифашистська дія» заявили, що вбивство М.Чайки було самообороною.