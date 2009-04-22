Тимошенко сьогодні йде до Пугачової

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО має намір сьогодні відвідати концерт російської співачки Алли ПУГАЧОВОЇ в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам прес-секретар прем`єра Марина СОРОКА.

«Прем`єр-міністр планує сьогодні о 19.00 відвідати концерт Алли ПУГАЧОВОЇ, який відбудеться в Палаці спорту», - сказала М.СОРОКА.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня ц.р. А.ПУГАЧОВА заявила, що припиняє свою концертну діяльність. Вона повідомила, що перед цим планує провести великий тур «Від квітня до квітня» країнами колишнього Радянського Союзу.

А.ПУГАЧОВА пообіцяла запросити прем`єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО на свої ювілейні концерти, які пройдуть в Києві і Москві з нагоди 60-річчя співачки.

«Я із задоволенням з нею спілкуюся, вона велика розумниця. Я звичайно ж її запрошу і на концерт у Києві, і на концерт у Москві, і на банкет у Москві з нагоди (мого) дня народження. Бо політика політикою, а відносини людські – це інше», - сказала співачка. За словами А.ПУГАЧОВОЇ, з Ю.ТИМОШЕНКО її пов`язують дружні стосунки.

15 квітня керівник українського уряду привітала співачку із 60-річчям.