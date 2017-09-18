Нацполіція не збирається посилювати заходи безпеки під час сьогоднішнього суду над Саакашвілі

Сьогодні Національна поліція не посилюватиме заходів безпеки довкола судового процесу над екс-головою Одеської ОДА Міхеїлом Саакашвілі, який відбудеться в Мостиському районному суді Львівської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив керівник Національної поліції України Сергій Князєв під час прес-конференції у Хмельницькому.

«У поліції Львівської області достатньо сил, аби забезпечити громадську безпеку. Я додаткового туди нікого не направляв», - запевнив він.

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За даними прес-служби «Руху нових сил», судове засідання відбудеться о 16:15. Мостиський райсуд розгляне справу про адмінпорушення стосовно Саакашвілі, якого звинувачують у незаконному перетині державного кордону.

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон у пункті пропуску «Шегині». Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також депутатів і громадських діячів, які супроводжували його, і буквально «внесли» їх на територію України.

Член партії «Рух нових сил» Давид Сакварелідзе заявив, що Саакашвілі прибув до України, щоб захистити свої права в суді.

12 вересня прикордонники вручили Саакашвілі протокол про вчинення адміністративного правопорушення - незаконне перетинання кордону. Відповідну адміністративну справу 18 вересня розгляне Мостиський райсуд Львівської області.

Також поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками скоєння групового порушення громадського порядку (ст. 293 Кримінального кодексу України), незаконного переправлення осіб через держкордон (ч.2 ст. 332 КК), опору правоохоронцю (ч.2 ст.342 КК). Трьом особам повідомлено про підозру, зокрема Сакварелідзе.

16 вересня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що через інцидент на кордоні Саакашвілі не будуть заарештовувати і екстрадувати з країни.