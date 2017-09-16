Луценко: Саакашвілі не арештують і не екстрадують через "прорив" через кордон

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляє, що колишній президент Грузії, екс-голова Одеської ОДА Михеїл Саакашвілі не буде заарештований та екстрадований у зв’язку з інцидентом на пункті пропуску «Шегині» 10 вересня. Як передає кореспондент УНІАН, про це генпрокурор заявив на 14-й щорічній міжнародній конференції «Ялтинська європейська стратегія» (YES) сьогодні в Києві.

Читайте такожПрорив Саакашвілі: ГПУ запевнила нардепів, що немає необхідності брати на поруки Сакварелідзе«Я не вважаю Саакашвілі своїм ворогом, я не вважаю його злочинцем, я лише рекомендую йому не перетворювати суперечку з адміністративним рішенням держави в спробу дестабілізувати власне всю цю державу…наші амбіції мають бути нижче трави, а прапор має бути вище всіх нас», - сказав Луценко.

«Я, як генеральний прокурор, заявляю - Саакашвілі не буде заарештований по цій справі, Саакашвілі не може бути екстрадований з цієї країни, поки має посвідку на постійне проживання чи інший документ, який він подав», - додав він.

Луценко зауважив, що «ті, хто переправляв його (Саакашвілі – УНІАН) через кордон, будуть мати проблеми з кримінальною справою, але не будуть заарештовані». «Ті, хто бив українських прикордонників, будуть мати справу з кримінальною справою і будуть заарештовані, та мають сидіти 7 років. Щоб всі політики затямили - можна і треба мітингувати, але при цьому не можна бити солдатів, які захищають український кордон», - наголосив генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня президент України Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України Саакашвілі.

За даними члена колегії МВС Антона Геращенка,Саакашвілі позбавили громадянства, оскільки він надав недостовірні дані, зокрема, про його судимості в Грузії.

Саакашвілі, у свою чергу, заявив, що у нього лише одне громадянство - українське.

5 вересня заступник міністра юстиції України Сергій Петухов повідомив, що Грузія звернулася до України із запитом про розшук, взяття під варту й екстрадицію Саакашвілі. Він уточнив, що, за даними Головної прокуратури Грузії, Саакашвілі є обвинувачуваним у чотирьох кримінальних справах. Суд у Грузії обрав Саакашвілі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, його оголошено в розшук.

10 вересня Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон в пункті пропуску «Шегині». Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також супроводжували його, депутатів і громадських діячів, і буквально «внесли» їх на територію України.

Член партії «Рух нових сил» Давид Сакварелідзе заявив, що Саакашвілі прибув до України, аби захистити свої права в суді.

12 вересня прикордонники вручили Саакашвілі протокол про вчинення адміністративного правопорушення - незаконний перетин кордону. Відповідну адмінсправу 18 вересня розглядатиме Мостиський райсуд Львівської області.

Також поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками вчинення групового порушення громадського порядку (ст. 293 Кримінального кодексу України), незаконного переправлення осіб через держкордон (ч.2 ст. 332 ККУ), опору правоохоронцю (ч.2 ст.342 ККУ). Трьом особам повідомлено про підозру, у тому числі Сакварелідзе.