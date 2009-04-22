Литвин про антикризову програму, відставку Тимошенко і Партію регіонів

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що неприйняття антикризової програми не потягне за собою відставку уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

За його словами, «прийняття чи неприйняття програми не тягне за собою наслідків у вигляді відставки чи недовіри уряду».

В.ЛИТВИН також прогнозує, що наступного пленарного тижня (розпочнеться 12 травня – УНІАН) парламент не розглядатиме антикризової програми. «Думаю, що наступного тижня ця питання не буде розглядатися», - наголосив голова ВР.

За його словами, на сьогодні є актуальним питання щодо внесення змін до державного бюджету України на 2009 рік. В.ЛИТВИН нагадав, що такі зміни мають бути внесені до 1 травня.

Водночас В.ЛИТВИН зауважив, що в разі прийняття антикризової програми це стане «ще одним імунітетом для Кабінету міністрів України, оскільки цей документ буде оформлятися у вигляді програми».

В.ЛИТВИН вважає, що шанси для прийняття антикризової програми будуть у тому випадку, якщо уряд врахує пропозиції фракції Партії регіонів.

При цьому, на думку В.ЛИТВИНА, пропозиції Партії регіонів - «це нереальна програма». За його словами, йдеться про «тактичний хід», Партія регіонів пропонує «такі великі цифри», які по суті виконати неможливо.

За словами В.ЛИТВИНА, «ніхто не знає так гарно, що потрібно країні, як люди, які втратили владу або її не мають». Він вважає, що опозиція має право вносити свої пропозиції і навіть «зобов`язана максимально штовхати діючий уряд, щоб жили на виріст».