У Польщі не дозволили виступити "віце-прем’єру" окупованого Криму на засіданні ОБСЄ

У Польщі не дозволили виступити на нараді ОБСЄ у Варшаві «віце-прем’єр-міністру» окупаційної влади Криму Георгію Мурадову, пишуть «РИА Новости».

Польська влада більше двох годин протримала його в аеропорту Варшави.

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"Пояснили, що погоджують питання з найвищим керівництвом, так як я перебуваю в списку санкцій ЄС, незважаючи на те що я приїхав не в Польщу, а в міжнародну організацію - ОБСЄ", - розповів журналістам так званий «віце-прем’єр».

Як повідомляв УНІАН раніше, спеціальний представник Державного департаменту США у справах України Курт Волкер заявляв, що Сполучені Штати розглядають анексію Криму такою ж неприйнятною та неприпустимою, як і окупацію частини Донбасу.

«Я не хочу, щоб складалося враження, що ми ігноруємо Крим. Ми розглядаємо ситуацію і на сході (України), і в Криму як одну й ту саму ситуацію - має місце окупація, втручання, і у випадку з Кримом має місце анексія, але принцип один і той самий. Це неприйнятно і неприпустимо», - сказав він.