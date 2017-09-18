Голова Волинської облради: В Адміністрації Президента хочуть знищити УКРОП на Волині

Адміністрація Президента України намагається знищити партію УКРОП у Луцьку та області. Про це в ефірі телеканалу «Аверс» заявив голова Волинської обласної ради, член президії УКРОПу Ігор Палиця.

За його словами, відповідну вказівку отримав місцевий народний депутат, олігарх Степан Івахів: «Команда Івахіва почала скуповувати сайти та проганяти на них брехливі новини, бо таку команду нардеп отримав у Адміністрації Президента. Йому чітко сказали: «Або ти розберешся з Палицею й УКРОПом у місті та області, або всі твої кредити у валюті в державних банках доведеться сплачувати».

Ігор Палиця зауважив, що зараз Івахів одержав відтермінування за кредитами, які він узяв на свій бізнес. Також він не сплачує за ними відсотки, а гроші натомість використовує на інформаційний бруд і наклепи.

Зі свого боку, укропівська команда вирішила не реагувати на замовні матеріали. «Я зібрав нашу команду, й усі одностайно вирішили, що в нас немає ні часу, ні бажання, ні грошей доводити, що інформаційний простір заповнений брудом. Брехні завжди багато, а правди – мало», – підкреслив представник УКРОПу.

Він також додав, що укропівці йтимуть далі та працюватимуть на благо громади: «Ми рухатимемось туди, де всім буде краще жити».