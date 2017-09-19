Сьогодні Рада продовжить розгляд судової реформи (наживо)

Сьогодні Верховна Рада у другому читанні продовжить розгляд президентського законопроекту про внесення змін до Господарського і Цивільного процесуальних кодексів України, Кодексу адміністративного судочинства та інших законодавчих актів (№6232).

Як передає кореспондент УНІАН, другим питанням сьогодні планується до розгляду проект постанови про порядок денний сьомої сесії парламенту.

Серед іншого сьогодні також депутати планують розглянути законопроекти, які стосуються підвищення пенсій.

Також сьогоднішнім порядком денним у другому читанні передбачається розглянути урядовий законопроект про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів (№6327).

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Як відомо, судова реформа до другого читання має 4383 поправки, з яких наразі, за підсумком дводенної роботи минулого пленарного тижня, розглянуто поки лише близько 700.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко очікує, що Верховна Рада цього тижня завершить ухвалення судової реформи.

Законопроектом, зокрема, встановлюється, що в судах функціонує Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система. Вона забезпечує обмін документами в електронній формі між судами, між судом та учасниками судового процесу, між учасниками судового процесу, а також фіксування судового процесу і участь учасників судового процесу у судовому засіданні в режимі відеоконференції.

Позовні та інші заяви, скарги та інші процесуальні документи, що подаються до суду і можуть бути предметом судового розгляду, в порядку їх надходження підлягають обов'язковій реєстрації в системі в день надходження документів.

Визначення судді або колегії суддів (судді-доповідача) для розгляду конкретної справи здійснюється системою у порядку, визначеному кодексами (автоматизований розподіл справ).

При голосуванні за законопроект у першому читанні пропонувалося впровадити систему автоматизованого арешту коштів, яка мала дати змогу забезпечити оперативне (в межах кількох хвилин) виявлення грошових коштів, які належать відповідачу або боржнику, та накласти на них арешт згідно з судовим рішенням чи постановою державного виконавця. Проте під час підготовки законопроекту до другого читання з документа було вилучено положення про автоматичний арешт коштів. Також було враховано пропозицію не збільшувати ставки судового збору, а інститут електронного судочинства пропонується вводити лише через рік після того, як закон набуде чинності, аби був час на належну підготовку до впровадження цього інституту.

Серед іншого, зокрема, у Кодексі адміністративного судочинства України визначаються особливості провадження у типових та зразкових справах.

Законопроектом також визначаються підстави проведення врегулювання спору за участю судді, яке проводиться за згодою сторін до початку розгляду справи по суті. Крім того, у законопроекті йдеться про порядок розгляду справ Верховним судом.