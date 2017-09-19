Мовні положення закону про освіту не повинні суперечити міжнародним зобов'язанням України - МЗС Польщі

Мовні положення закону про освіту щодо мов навчання представників національних меншин не повинні суперечити міжнародним зобов'язанням України. Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам на брифінгу в Києві заявив заступник міністра закордонних справ Республіки Польща з питань безпеки, консульських справ і східної політики Бартош Чіхоцкі.

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Зокрема, він сказав, що польська позиція щодо закону про освіту щодо мов навчання представників національних меншин "зустрічає розуміння у української сторони".

Дипломат додав, що Польща отримала відповіді від України щодо тих питань, які зацікавили польську сторону у зв'язку з цим законом.

"І розуміємо теж стурбованість і української сторони. Про це я також минулого тижня розмовляв у Варшаві із заступником міністра (закордонних справ України) Сергієм Кислицею. Щоб зрозуміти краще суть тих пропонованих змін, то треба зрозуміти і ситуацію, щодо якої стурбована Україна", - сказав Чіхоцкі.

"Але зі свого боку, ми хотіли би Україну також застерегти, щоби ці зміни не викликали конфлікту із міжнародними зобов'язаннями України щодо мов національних меншин", - наголосив польський дипломат.

Як повідомляв УНІАН, міністр освіти і науки України Лілія Гриневич запевняє, що мовні положення нового закону про освіту в Україні не порушують Європейську хартію регіональних мов або мов меншин та Рамкову конвенцію про захист національних меншин.