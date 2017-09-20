Навесні до окупованого Криму приїдуть 50 політиків та бізнесменів з Німеччини і Австрії - росЗМІ

Навесні до окупованого Криму приїдуть 50 депутатів, бізнесменів і громадських діячів з Австрії та Німеччини. Делегація нібито прибуде до Ялти для участі в Міжнародному економічному форумі, повідомляють "Известия".

Серед членів делегації будуть члени німецького Бундестагу.

"Ми поїдемо в Крим, незважаючи на санкції і політичний тиск. Адже це важливий знак примирення і співпраці між Росією і Заходом", - розповів нібито депутат Бундестагу, який попросив не вказувати його ім'я через наближення парламентських виборів.

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Раніше повідомлялося, що навесні в окупований Крим приїхали європейські політики, найчисленніша делегація - з Італії. Тоді Україна направила ноту протесту МЗС Німеччини через неузгоджений з Києвом візит в тимчасово окупований Росією Крим голови молодіжного крила партії "Альтернатива для Німеччини" Маркуса Фронмайєра і євродепутата від цієї партії Маркуса Претцеля.