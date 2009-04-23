Заслуги Азарова визнали в країні, "где много диких обезьян"
16:12, 23 квітня 2009Політика
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Регіоналу дали Великий Хрест
Посол Федеративної Республіки Бразилія в Україні Ренато Л.Р. МАРКЕС передав народному депутату, члену парламентської фракції Партії регіонів Миколі АЗАРОВУ диплом про прийом в Орден Ріо-Бранко.
Про це повідомляє прес-служба М.АЗАРОВА на офіційному сайті Партії регіонів.
Також посол привітав М.АЗАРОВА «з нагородженням Великим Хрестом «Ордена Ріо-Бранко», що було затверджене відповідним Декретом Президента Федеративної Республіки Бразилія».
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