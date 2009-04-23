Заслуги Азарова визнали в країні, "где много диких обезьян"

Посол Федеративної Республіки Бразилія в Україні Ренато Л.Р. МАРКЕС передав народному депутату, члену парламентської фракції Партії регіонів Миколі АЗАРОВУ диплом про прийом в Орден Ріо-Бранко.

Про це повідомляє прес-служба М.АЗАРОВА на офіційному сайті Партії регіонів.

Також посол привітав М.АЗАРОВА «з нагородженням Великим Хрестом «Ордена Ріо-Бранко», що було затверджене відповідним Декретом Президента Федеративної Республіки Бразилія».