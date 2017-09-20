У Кремлі відреагували на відео Фрімена про "шпигуна Путіна": актор "став жертвою емоційного перевантаження"

У Кремлі вважають, що голлівудський актор Морган Фрімен, який закликав захищатися від Росії, «став жертвою емоційного перевантаження», яке «з часом минає».

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

«Ви знаєте, багато творчих людей легко піддаються, скажімо так, стають жертвами емоційного перевантаження, не володіючи реальною інформацією про реальний стан справ. І вони стають жертвами такої емоційної екзальтації, проявами таких, я б сказав, продовжень маккартизму. Із часом це минає», - заявив Пєсков.

На його думку, до таких заяв «навряд чи можна ставитися серйозно, оскільки подібні заяви не ґрунтуються на якійсь реальній інформації, вони носять виключно емоційний характер».

Як повідомлялося, володар «Оскара» Морган Фрімен записав відеоролик, в якому закликав президента США Дональда Трампа захистити демократію в світі та США від Росії.

Запис опубліковано на сторінці некомерційної неурядової організації «Комітет із розслідування Росії» (Committee to Investigate Russia, CIR) у Twitter.

«Багато поколінь боролися, захищаючи демократію. Зараз наша черга. Подивіться, як Морган Фрімен пояснює план Росії з підриву США», - йдеться в підписі до ролика.

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«На нас напали. Ми ведемо війну. Уявіть такий кіносценарій: колишній агент КДБ, розлючений крахом своєї Батьківщини, замишляє помсту. Скориставшись хаосом, він прокладає собі шлях кар'єрними сходами в пострадянській Росії й стає президентом. Він встановлює авторитарний режим. А потім націлився на свого заклятого ворога - Сполучені Штати. І як справжній агент КДБ, яким він є, він таємно використовує кіберзброю для атак на демократії в усьому світі. Використовуючи соціальні медіа для поширення пропаганди та брехливої інформації, він переконує людей у демократичних суспільствах перестати довіряти їхнім ЗМІ, їхнім політичним процесам і навіть їхнім сусідам. І він виграє. Цей шпигун - Володимир Путін. І це не кіносценарій», - сказав Фрімен.

Актор закликав Трампа виступити зі зверненням до американців і визнати втручання РФ у президентські вибори в 2016 році. Також Фрімен вважає, що Трамп повинен дати слідчим вказівку використовувати всі доступні ресурси для проведення розслідування, щоб з'ясувати, як саме це сталося.