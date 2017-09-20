Позашляховики, нерухомість та дружина із громадянством РФ: що в декларації відстороненого головного психіатра Міноборони

Відсторонений начальник клініки психіатрії Національного військово-медичного клінічного центру "Головний військовий клінічний госпіталь" полковник Олег Друзь вказав у декларації два позашляховики та ряд об’єктів нерухомості вартістю понад 1 млн грн.

Як йдеться у його декларації за 2016 рік, в Обухівському районі Київської області Друзю належить дві земельних ділянки: у с. Нещерів площею 1000 кв. м, в м. Українка – 520 кв. м; в Українці він також володіє дачним будинком площею 316,2 кв. м.

Водночас, згідно з декларацією, його дружина Ольга Сєдова має квартиру в Києві загальною площею 114, 5 кв. м, а у с. Верхів Рівненської області – дві земельні ділянки сумарною площею майже 4300 кв. м та будинок на 234,3 кв. м. Сумарна вартість нерухомості Олега Друзя та його дружини становить 1 067 248 грн.

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Також відсторонений головний психіатр Міноборони та його дружина мають два позашляховики. Друзь задекларував авто Ssang Yong Rexton 2013 року випуску вартістю 315 тис. грн, його дружині належить Toyota Land Cruiser 2011 року випуску вартістю 420 тис. грн.

Водночас Друзь зазначив, що за 2016 рік отримав 227 583 грн заробітної плати та 12 185 грн гонорару. Його дружина за минулий рік отримала 14 400 грн зарплати; також Сєдова має 300 тис. грн та 30 тис. доларів готівкою.

Згідно з декларацією, дружина та дочка Друзя мають громадянство Російської Федерації.

Як повідомляв УНІАН, головного психіатра Міноборони полковника Олега Друзя сьогодні, 20 вересня,відсторонено від посади на період перевірки його слів про те, що учасники АТО після повернення до мирного життя стають загрозою для суспільства та власних родин, та 98% з них потребують кваліфікованої підтримки й допомоги внаслідок дії бойових стрес-факторів.

За інформацією речниці прокуратури Києва Надії Максимець, у суді вже місяць перебуває обвинувальний акт щодо начальника клініки психіатрії Головного військово-медичного госпіталю, який вимагав 52 тис. хабара за довідку про неможливість проходження військової служби; ще 10 тис. грн отримав командир роти, майор, який допомагав головному психіатру Міністерства оборони у його злочинних діях.

Затриманим було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання службовою особою неправомірної вигоди у великому розмірі).