Порошенко і Макрон домовилися про подальшу роботу щодо "нормандського формату" і миротворців ООН

Президент України Петро Порошенко та президент Французької Республіки Еммануель Макрон скоординували позиції щодо подальшої роботи у рамках «Нормандського формату» та підходи щодо реалізації ініціативи стосовно розгортання миротворчої операції ООН на Донбасі.

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Як повідомляє прес-служба глави української держави, зустріч лідерів України та Франції відбулась в рамках 72-ї сесії Генасамблеї ООН в Нью-Йорку.

Окрема увага була приділена ситуації на Донбасі та стану реалізації Мінських домовленостей.

Під час зустрічі сторони також висловили задоволення станом реалізації домовленостей, досягнутих за результатами візиту Порошенка до Франції 26 червня 2017 року.