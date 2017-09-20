Порошенко назвав умову ефективного миротворчого процесу на Донбасі

Президент України Петро Порошенко заявляє, що для ефективного миротворчого процесу з Донбасу мають бути виведені усі іноземні війська, найманці, їх зброя та обладнання.

Про це Порошенко повідомив під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН з питань миротворчості сьогодні у Нью-Йорку.

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«Україна готова до конструктивної участі (в питанні щодо розгортання миротворчої місії на Донбасі – УНІАН). У той же час я повинен ще раз підтвердити, що шлях до ефективного миротворчого процесу – і, врешті-решт, до врегулювання – лежить шляхом безумовного виведення з України усіх іноземних військовослужбовців, найманців, їх зброї та обладнання», - підкреслив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент України Петро Порошенко підтвердив запит України до Ради безпеки ООН щодо розгортання миротворчої місії на Донбасі. Про це він повідомив під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН з питань миротворчості сьогодні у Нью-Йорку.

«З метою відновлення миру в моїй країні навесні 2015 року я офіційно просив президента Ради безпеки розпочати відповідні процедури розгортання миротворчої операції ООН в Україні», - нагадав Порошенко.

«З тих пір вона набуває додаткової актуальності. Ситуація у регіоні Донбасу не покращується. Незважаючи на неодноразові ініціативи про припинення вогню, люди продовжують страждати», - додав глава держави.