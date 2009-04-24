Ющенко проведе засідання РНБО

Сьогодні о 13.00 під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА розпочнеться чергове засідання Ради національної безпеки і оборони України.

Як повідомляє прес-служба Президента, серед основних питань порядку денного засідання РНБОУ - про стан злочинності у державі та координацію діяльності органів державної влади у протидії злочинним проявам; про Стратегію міжнародної миротворчої діяльності України.