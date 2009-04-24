Штрафувати Україну за недобір газу Москві невигідно?

На переговорах Тимошенко і Путіна, запланованих на 29 квітня, Росія хоча і може порушити питання санкцій за недобір законтрактованих обсягів газу в І кварталі, але це невигідно жодній зі сторін - переконані експерти.

За нинішньої ситуації на євразійському газовому ринку подібна ініціатива накладання санкцій за недобір газу може викликати «ефект доміно», негативний для самої Росії, припустив в інтерв’ю «Німецькій хвилі» директор енергетичних програм центру «Номос» Михайло Гончар. Україна – далеко не єдина країна-споживач, яка не добирає нині законтрактовані обсяги російського газу.

І хоча частка, яку не добирає Україна, досить значна - майже половина передбаченого об’єму (контрактом допускається 20 відсотків), але і країни Євросоюзу нині відбирають в середньому на 42 відсотків блакитного палива менше, аніж було обумовлено на початку року. За таких обставин дотриматися принципу «take or pay», за яким російський «Газпром» працює практично з усіма своїми довгостроковими партнерами, газовому монополісту буде складно, визнають і російські, і українські фахівці.

Окрім того, за словами Михайла Гончара, аналогічні претензії до «Газпрому» може пред’явити Туркменістан з приводу того, що «Газпром» недобирає законтрактовані обсяги туркменського газу після аварії на газопроводі «Середня Азія-Центр» 9 квітня.

Поки схожих претензій «Газпрому» до європейських компаній не спостерігається, додав Гончар. З іншого боку, «Газпром» наражається на небезпеку зустрічних претензій до нього з приводу тих збитків, які були завдані діями «Газпрому» у січні 2009 року, зауважує експерт. Утім, Гончар припускає, що російська сторона і надалі використовуватиме цей чинник для вирішення інших проблем у двосторонніх відносинах.

Питання постачання енергоносіїв, зокрема, російського газу до України та його транзиту до країн ЄС, скоріш за все, обговорюватиметься 29 квітня у Москві. Принаймні, таку ймовірність не виключив посол РФ в Україні Віктор Черномирдін, спілкуючись сьогодні із журналістами у Чернігові. Зокрема, дипломат припускає, що глави українського та російського урядів можуть обговорювати і пропозиції щодо перегляду так званих «газових угод», укладених на початку цього року. Щоправда, перегляд ціни на блакитне паливо, за його словами, можливий лише у бік підвищення.