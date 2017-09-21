Нардеп: без мажоритарної системи 80% депутатів забудуть дорогу до районів і сіл

Мажоритарна система – це позитивний механізм і для влади, і для виборців. Про це заявив голова партії «Відродження» Віктор Бондар в ефірі телеканалу «Прямий».

"Влада через мажоритарну систему на виборах сподівається визначити єдиного кандидата, підключити всі адміністративні можливості, правоохоронні органи, щоб навести порядок в кожному окрузі, запхнути в Раду «свого». Тому мажоритарну систему будуть тримати. Але як на мене, то мажоритарна система більш досконала і для виборців. Бо є реальна людина, яка відповідає за округ, за райони, за місто. Люди знають до кого прийти, з ким говорити", - наголосив він.

На думку Бондара, пропорційна система більш досконала з точки зору європейської моделі та "більш сучасна".

"Але в нас країна до цього не готова, бо тоді депутати взагалі забувають, що таке їхній округ, і 80% з них навіть в райони не доїжджає, не кажучи вже про села»", - наголосив голова партії «Відродження».