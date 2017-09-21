Рада сьогодні не розглядатиме пенсійну реформу - нардеп

Сьогодні Верховна Рада не розглядатиме пенсійну реформу. Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова фракції “Блок Петра Порошенка” Артур Герасимов.

Він зауважив, що питання пенсійної реформи “мають об’єднувати зал, але, на жаль, ми бачимо, що є певні політичні сили, які проти цього”.

На уточнююче запитання, чи може бути продовжено сьогоднішнє засідання парламенту і все-таки розглянута пенсійна реформа, Герасимов сказав: “Ні, тому що ми сьогодні, вибачте, вимушені йти по питаннях судової реформи. Тому нехай пенсіонери ставлять “Батьківщині” питання: “Скажіть, а де гроші?”.

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На питання, чи планується позачергове засідання парламенту з тим, щоб розглянути пенсійну реформу до кінця вересня, Герасимов відповів: “Не думаю”.

Згідно з календарним планом, наступного тижня ВР не працює в пленарному режимі. Сьогодні під час обідньої перерви в кулуарах були розмови, що ведуться переговори з лідерами фракцій, щоб все-таки продовжити вечірнє засідання, хоча за Регламентом ВР таке рішення має ухвалюватися лише на ранковому засіданні до 14.00. Депутати кажуть, що не вдалося досягнуто домовленостей, тому і не ставитиметься питання про продовження засідання.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні депутати неодноразово голосували за пропозицію голови ВР Андрія Парубія працювати без перерви і до завершення розгляду судової та пенсійної реформ.

На засідання парламенту прийшов навіть прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, який закликав депутатів підтримати цю пропозицію. Проте депутати відмовилися працювати без перерви і до розгляду усіх питань порядку денного.