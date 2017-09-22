Нардеп Поляков вніс 608 тисяч гривень застави - голова САП
Це вже друга застава, яку вносить народний депутат Поляков.
Народний депутат Максим Поляков, який підозрюється в отриманні хабара, вніс нову заставу у розмірі 608 тисяч гривень.
Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" повідомив керівник Спеціальної антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.
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Прокурор нагадав, що Поляков відмовлявся надягати електронний браслет і Холодницький публічно обіцяв народному депутатові, що якщо той цього не зробить, то САП стягне з нього заставу.
"Він не захотів цього робити, тому з нього стягнули заставу у 300 тисяч гривень у дохід держави. І призначили нову заставу", - сказав Холодницький.
Як повідомляв УНІАН, 7 вересня Солом’янський районний суд Києва ухвалив рішення зарахувати внесену народним депутатом Максимом Поляковим заставу в розмірі понад 300 тис. грн у дохід держави. Також суд призначив нову заставу в розмірі 608 тис. грн.
Нагадаємо, 19 червня детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП затримали 7 осіб, причетних до вимагання та одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину в Україні. За версією слідства, злочин вчинено за участі народних депутатів України. Наразі встановлена ймовірна причетність двох народних обранців - Максима Полякова ("Народний фронт") та Борислава Розенблата (виключений з фракції БПП).
11 липня Верховна Рада надала згоду на притягнення цих депутатів до кримінальної відповідальності, проте відмовила у наданні згоди на затримання та арешт.
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21 липня Солом’янський райсуд Києва обрав Полякову запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 304 тис. грн. Також суд зобов’язав його носити електронний засіб контролю, не відлучатися з Києва та Умані без дозволу слідчого, утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні та здати всі паспорти для виїзду за кордон.
4 серпня Поляков не дозволив надіти на себе електронний браслет, через це прокурори САП подали до суду клопотання про звернення внесеної ним застави у дохід держави.
17 серпня суд продовжив запобіжний захід Полякову до 17 жовтня.