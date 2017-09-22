Клімкін в ООН розповів про маніпуляції Росії та назвав основні загрози для світової безпеки

Міністр закордонних справ Павло Клімкін під час виступу в ООН заявив, що основною загрозою безпеці у світі є нехтування міжнародним правом, передає прес служба постійного представництва України при ООН.

«Коли в 1990-х роках Україна добровільно знищила третій за величиною ядерний арсенал світу, ми переконалися у верховенстві таких принципових міжнародних принципів, як недоторканість міжнародних кордонів та територіальної цілісності та суверенітету держав. Два десятиріччя пізніше ми дотримуємося дорогих цих принципів», - сказав Клімкін.

При цьому він наголосив, що своєю чергою заяви РФ про те, що «вона не порушила Будапештський меморандум, оскільки ядерна зброя не використовувалася проти моєї країни, є ще одним цинічним маніпулюванням фактами».

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За словами Клімкіна глобальний режим боротьби з розповсюдженням ЗМЗ (зброї масового знищення) буде мати величезний ефект від гарантій забезпечення безпеки.

«Міжнародне співтовариство має колективну відповідальність за відновлення поваги до міжнародного права та пошуку тривалих рішень найнагальніших загроз глобальному миру та безпеки. Тому остаточна відповідальність Ради Безпеки полягає в тому, щоб докласти всіх зусиль, щоб досягти цієї загальної мети та довести, що система боротьби з розповсюдженням ЗМЗ ефективно працює. В іншому випадку карта світу буде перемальована новими акторами ядерної зброї», - заявив Клімкін.

Як повідомляв УНІАН раніше, Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наголошував, що майбутня миротворча місія Організації Об'єднаних Націй на тимчасово окупованих територіях Донбасу має сприяти роззброєнню бойовиків та підготовці перехідного періоду до проведення виборів у регіоні.

"Має бути повне виведення (російських військ - УНІАН), і результатом роботи місії має бути початок перехідного періоду. Перехідного періоду якого? Готуватися до виборів, реальних. І вибори мають готуватися нами, Україною, звичайно, за підтримки світового співтовариства, а не маніпулятивно Росією", - сказав Клімкін.