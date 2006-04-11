Суд дозволив Вітренко перерахувати голоси

10 квітня Артемівський суд Луганська задовольнив скаргу виборчого штабу Блоку Наталії Вітренко “Народна опозиція” про перерахунок голосів на 20 виборчих дільницях у виборчому окрузі №102.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Блоку Н.Вітренко.

Водночас окружна виборча комісія 102-го округу подала апеляційну скаргу на рішення Артемівського суду, і 12 квітня Луганський апеляційний суд планує розглянути цю скаргу, повідомили УНІАН у канцелярії Апеляційного суду.

Уповноважений представник “Народної опозиції” Любов КОРСАКОВА, яка представляла інтереси Блоку у суді, зазначила кореспонденту УНІАН, що штаб оскаржував результати по 21 дільниці цього округу і мотивував свою скаргу тим, що є розбіжності у результатах первинних протоколів та уточнених. Суд задовольнив скаргу частково і зобов’язав окружну комісію перерахувати голоси на 15 дільницях, уточнила Л.КОРСАКОВА.