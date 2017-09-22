У МЗС закликали світ не залишати поза увагою засудження окупантами кримського журналіста Семени

Міністерство закордонних справ України закликає міжнародну спільноту не залишати поза увагою засудження окупаційним режимом Російської Федерації у Криму українського журналіста Миколи Семени.

Про це йдеться у заяві зовнішньополітичного відомства України.

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з черговим ганебним наступом кремлівського окупаційного режиму на основоположні свободи людини та права громадянина України, журналіста Миколи Семени", - наголосили в МЗС.

"Безпідставний та політично вмотивований «вирок» окупаційного «суду», яким Миколу Семену засуджено до двох з половиною років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном на три роки і заборонено займатися публічною діяльністю, є ще одним доказом цілеспрямованих репресій з боку держави-агресора проти мешканців окупованої української території АР Крим та м.Севастополя", - йдеться у повідомленні.

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"МЗС України закликає уряди іноземних держав та міжнародні правозахисні організації не залишити без уваги черговий наступ Росії як держави-агресора й окупанта на основоположні свободи на території тимчасово окупованого Криму", - наголосили в зовнішньополітичному відомстві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 вересня, так званий "залізничний суд Сімферополя" засудив кримського журналіста Семену до 2,6 років позбавлення волі умовно.

Російська влада звинувачує його в публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії. У квітні 2016 року в будинку Семени ФСБ Росії провела обшук, а в травні того ж року йому було пред'явлено обвинувачення в тому, що він опублікував на сайті Крим.Реалії статтю.

Семена заявляв, що у своїх матеріалах реалізував право на «вільне висловлювання думки».

Правозахисні та журналістські організації вважають переслідування Семени політично вмотивованим.