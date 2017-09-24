ЗМІ дізналися про статки та "темне минуле" нового військового прокурора сил АТО (відео)

Новопризначений керівник Військової прокуратури сил АТО Олег Ціцак володіє будинком площею 480 кв. м, двома автомобілями, квадроциклом і байком Harley-Davidson. Ще трьома транспортними засобами він користується за довіреністю, повідомляє проект "Декларації".

Згідно з декларацією за 2016 рік, Олег Ціцак володів спортивним автомобілем BMW M5 2009 р. в., Peugeot 307 2005 р. в., квадроциклом Kawasaki 360 та брендовим мотоциклом Harley-Davidson Night Rod Special. Також прокурор вказав право користування ще одним квадроциклом Yamaha Grizzly, кросовером Nissan Qashqai та причепом для транспортування мототехніки Excalibur S2-1500.

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З нерухомого майна Олег Ціцак задекларував будинок площею 480 кв. м у селі Сторожниця поблизу Ужгорода та ¼ квартири у Мукачеві на 90 “квадратів”. Дружина прокурора Людмила Ціцак у 2016 році орендувала 50-метрову квартиру в Польщі.

Окрім цього, із цінного майна військовий прокурор володіє двома дорогими годинниками та гладкоствольною рушницею Merkel DF 65T. 120 тисяч гривень Олег Васильович зберігає готівкою.

На державну службу Олег Ціцак прийшов одразу ж після закінчення університету у 1997 році. З 1997 по 2001 рік він працював помічником голови Закарпатського обласного суду, в 2001-2011 роках - сам вершив правосуддя у міських судах Мукачева та Ужгорода. Як раніше з’ясувала закарпатська правозахисниця Лариса Ступак, службу у Збройних Силах України Олег Ціцак ніколи не проходив, а військове звання “майор юстиції” йому було присвоєне в 2015 році у процесі переатестації. Також у 2014 році він прославився тим, що був затриманий ДАІ за керування автомобілем у нетверезому вигляді.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня генеральний прокурор України Юрій Луценко у Краматорську представив військового прокурора Військової прокуратури сил антитерористичної операції підполковника юстиції Олега Ціцака.