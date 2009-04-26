Ющенко привітав Переса з Днем незалежності держави Ізраїль

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав Президента Ізраїлю Шимона ПЕРЕСА з Днем незалежності держави.

«Україна налаштована розбудовувати всебічні відносини з Ізраїлем, сприяти зміцненню безпеки і стабільності в регіоні Близького Сходу», - наголошується у вітанні, текст якого розхміщено на офіційному сайті Президента.

В.ЮЩЕНКО, користуючись нагодою, підтвердив запрошення Ш.ПЕРЕСУ здійснити візит в Україну.

Президент України побажав своєму ізраїльському колезі всіляких успіхів у виконанні відповідальних державних обов`язків, а дружньому ізраїльському народові – миру і процвітання.