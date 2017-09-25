Фаєри та зухвалі молодики: посольство Білорусі поскаржилось на "антибілоруську акцію" в Києві

Посольство Білорусії у Києві висловило протест у зв’язку із акцією «антибілоруської спрямованості». Відповідне повідомлення оприлюднено на сайті посольства.

У повідомленні йдеться про те, що під стінами посольства 23 вересня невідомі палили фаєри та поводили себе зухвало.

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"Беручи до уваги, що учасники акції приховували обличчя, поводилися зухвало й агресивно, використовували фаєри, посольство Республіки Білорусь в Україні висловило протест українській стороні і вимагає провести відповідне розслідування, а також убезпечити функціонування білоруської дипломатичної місії у відповідності зі ст. 22 Віденської конвенції про дипломатичні відносини від 18 квітня 1961 р.", - заявили в посольстві.

як повідомляв УНІАН раніше, в Одесі біля мерії між учасниками мітингу і правоохоронцями сталася сутичка. Як передає кореспондент УНІАН, на Думській площі, де зібралися сотні людей, протестувальники побилися з правоохоронцями. Зіткнення сталося після того, як частина учасників акції протесту спробувала пройти до будівлі, де проходить сесія міськради, але їх не пропустили.