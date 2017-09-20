В Одесі біля мерії між мітингувальниками і силовиками сталася сутичка (фоторепортаж)

В Одесі біля мерії між учасниками мітингу і правоохоронцями сталася сутичка. Як передає кореспондент УНІАН, на Думській площі, де зібралися сотні людей, протестувальники побилися з правоохоронцями. Зіткнення сталося після того, як частина учасників акції протесту спробувала пройти до будівлі, де проходить сесія міськради, але їх не пропустили.

За інформацією кореспондента, почалася тиснява, бійка, також було застосовано сльозогінний газ, у натовпі запалили фаєри.

Учасники акції скандують: «Україна - понад усе!», «Труханов - у відставку!», «Ми їх переможемо!», «Ганьба!» тощо.

Правоохоронці намагаються затримати найактивніших учасників конфлікту.

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При цьому у відділі комунікацій регіонального главку поліції УНІАН повідомили, що ситуація біля міськради під контролем.

«Сесійний зал мерії переповнений, про що громадян, які зібралися під будівлею, сповістили за допомогою гучномовця. Незважаючи на це попередження, деякі з мітингувальників спробували пройти до будівлі міськради, пропускний режим до якої здійснюється співробітниками мерії», - заявили в главку.

Між активістами та правоохоронцями, які забезпечують охорону громадського порядку, сталася бійка.

«Але грубих порушень громадського порядку зафіксовано не було. Наразі поліцейські повністю тримають ситуацію під контролем», - повідомили у відділі.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі сотні людей зібралися на мітинг біля будівлі мерії. Серед вимог протестувальників - покарання винних у пожежі в комплексі «Вікторія», де ввечері 15 вересня загинули діти.