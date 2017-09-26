Тріумфальне оновлення автопарку реформаторів: журналісти показали авто чиновників

У 2017 році чиновники купили собі майже тисячу новеньких службових автомобілів. Зокрема, право їздити на нових службових автомобілях отримали «Нафтогаз», Кабмін, КМДА та ще декілька держустанов. Про це йдеться у сюжеті програми «Гроші».

Таке оновлення автопарку обійшлося державі у понад півмільярда гривень.

Зокрема, чорний автомобіль Toyota Land Crouser має «Укрспецекспорт», а також три Toyota Camry та вісім Toyota Corolla. Такі придбання обійшли майже у 6,5 млн грн.

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У компанії ж зазначають, що елітний позашляховик призначений для іноземних партнерів.

У автопарку КМДА є новенька Toyota Camry та чотирнадцять Toyota Corolla, що обійшлося столиці у понад 7 млн грн. Однак у мерії все ж зауважують, що оновити потрібно ще чимало автомобілів, бо ремонт старих авто задорогий.

У Держспецзв’язку також не дуже полюбляють вітчизняний автопром. Секретне відомство має 8 автомобілів класу «люкс». Зокрема, журналістам розповіли про дві автівки BMW, Lexus, дві Toyota Camry та MITSUBISHI Pajero. Зокрема, на Lexus їздить очільник Держспецзв’язку. Крім того, для супроводу перших осіб держави у люксові комплектації вже закуплено два авто Toyota Land Crouser.