Глава ОДА прокоментував зрив сесії Київської облради

Сесія Київської обласної ради була зірвана Ганною Старіковою після того, як вона зрозуміла, що більшість депутатів облради підтримують ініціативу БПП по внесення змін до порядку денного щодо регламенту. Про це повідомив Голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Горган, коментуючи зрив сесії Київської обласної ради у вівторок, 26 вересня.

"Після того, як СБУ офіційно повідомило про доведений факт фальсифікації голосування від 5-го вересня, депутатами фракції БПП-Солідарність було прийнято рішення внести в порядок денний питання про прийняття регламенту Київської обласної ради. Ця ініціатива була зумовлена необхідністю припинити фальсифікації і маніпулювання голосами депутатів обласної ради. Депутати фракції БПП йшли на сесію з основним нагальним питанням - прийняти рішення про перерозподіл бюджетних коштів для надання майже 43 млн гривень на потреби освітян та медиків на місця", - заявив Горган.

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"Була оголошена технічна перерва, під час якої відбулось зібрання голів фракцій. Під час перерви Ганні Старіковій стало очевидно, що більшість депутатів підтримує внесення змін до порядку денного. Серед них Самопоміч і Радикали, Наш Край і навіть Оппоблок. І після цього голова обласної ради цинічно проігнорувала законне право депутатів внести пропозицію на розгляд і одноособово поставила порядок денний на розгляд без внесених змін. Звісно, це викликало справедливе обурення депутатів обласної ради, розуміючи підтримку більшості депутатів ініціативи БПП керівництво обласної ради спровокувало бійку, що і призвело до зриву сесії", - зауважив глава ОДА.

"Це саме той приклад, коли політичні інтереси стали важливіші за вирішення людських проблем. Однак сьогодні було продемонстровано тверду позицію більшості депутатів Київської обласної ради, які готові працювати і приймати рішення в інтересах громад Київщини. Що стосується інциденту з використанням фізичної сили у приміщенні ради - фракція БПП збереться і розгляне поведінку свого депутата, бо це є недопустимо у стінах Київської обласної ради", - резюмував Горган.